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Зидан отказал Алжиру и готов ждать окончания контракта Дешама в сборной Франции в 2026 году

Руслан Минаев
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Зинедин Зидан.
Фото AFP

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в качестве следующего места работы видит исключительно сборную Франции, сообщает RMC Sport.

По данным источника, специалист не собирается тренировать другую команду. Отмечается, что именно поэтому француз отказал Федерации футбола Алжира, о чем ранее сообщал L'Equipe.

26 января стало известно, что руководство алжирской федерации предложит Зидану более крупный контракт.

Зидан не спешит с возобновлением тренерской карьеры и готов ждать окончания контракта действующего тренера сборной Франции Дидье Дешама в 2026 году.

Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал», который он покинул летом 2021 года.

Зинедин Зидан
Футбол
Сборная Алжира по футболу
Сборная Франции по футболу
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«Лион» объявил о подписании 35-летнего Матича
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 13 4 1 44-14 43
2
 Ницца 18 10 5 3 19-11 35
3
 Брест 18 10 4 4 27-15 34
4
 Монако 18 10 3 5 34-25 33
5
 Лилль 18 8 7 3 24-14 31
6
 Реймс 18 9 2 7 25-24 29
7
 Марсель 18 7 7 4 26-19 28
8
 Ланс 18 7 5 6 21-19 26
9
 Ренн 19 6 7 6 28-24 25
10
 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
11
 Гавр 18 5 7 6 19-20 22
12
 Монпелье 18 4 7 7 19-23 19
13
 Нант 18 5 3 10 20-30 18
14
 Тулуза 18 3 8 7 16-23 17
15
 Метц 18 4 4 10 16-28 16
16
 Лион 19 4 4 11 19-33 16
17
 Клермон Фут 18 3 5 10 13-27 14
18
 Лорьян 18 2 6 10 21-38 12
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34 тур
26.01 23:00
Лион – Ренн
 2 : 3
27.01 19:00
Ницца – Метц
 - : -
27.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
28.01 15:00
Монпелье – Лилль
 - : -
28.01 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
28.01 17:00
Лорьян – Гавр
 - : -
28.01 17:00
Реймс – Нант
 - : -
28.01 19:05
Тулуза – Ланс
 - : -
28.01 22:45
ПСЖ – Брест
 - : -
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