Зидан отказал Алжиру и готов ждать окончания контракта Дешама в сборной Франции в 2026 году

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в качестве следующего места работы видит исключительно сборную Франции, сообщает RMC Sport.

По данным источника, специалист не собирается тренировать другую команду. Отмечается, что именно поэтому француз отказал Федерации футбола Алжира, о чем ранее сообщал L'Equipe.

26 января стало известно, что руководство алжирской федерации предложит Зидану более крупный контракт.

Зидан не спешит с возобновлением тренерской карьеры и готов ждать окончания контракта действующего тренера сборной Франции Дидье Дешама в 2026 году.

Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал», который он покинул летом 2021 года.