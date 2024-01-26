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26 января, 23:54

Зидан может возглавить сборную Алжира, федерация готовит крупное предложение после первого отказа

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Зинедин Зидан.
Фото AFP

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить сборную Алжира, сообщает RMC Sport.

L'Equipe сообщает, что 51-летний специалист отклонил предложение Алжирской федерации футбола (FAF), поскольку рассчитывает стать главным тренером сборной Франции.

По информации RMC Sport, в ближайшее время состоится новый этап переговоров. FAF находится в поиске спонсоров, чтобы сделать Зидану очень крупное предложение. Кроме того, утверждается, что родственники Зидана, которые эмигрировали из Алжира, побудили его серьезно изучить вариант с африканской сборной.

Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал», который он покинул летом 2021 года.

Сборная Алжира 24 января объявила об увольнении главного тренера национальной команды Джамеля Бельмади. С ним алжирцы не сумели выйти в плей-офф Кубка Африки, сенсационно заняв последнее место в группе D

Зинедин Зидан
Футбол
Сборная Алжира по футболу
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