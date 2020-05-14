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Жиру намерен выиграть чемпионат Европы и провести 100 матчей за сборную

10:30
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Нападающий «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру рассказал о своих целях в составе национальной команды. В 2018 году он выиграл чемпионат мира в России.

— Хочу обратиться к истории французского футбола, — приводит слова нападающего RMC Sport. — У меня 97 матчей за сборную, надеялся достичь отметки в 100 встреч к июню. Что касается голов, то их 39. У Мишеля Платини — 41. Я хочу стать чемпионом Европы в составе сборной Франции в следующем году.

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