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Сегодня, 07:19

Жиго — о Гаттузо: «Он сказал, что мы должны держаться вместе»

Руслан Минаев
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Защитник «Марселя» Самюэль Жиго поделился мнением о новом главном тренере команды Дженнаро Гаттузо после поражения в матче с «Монако» (2:3).

«Он сказал, что мы не должны сдаваться. Он только что приехал и хочет, чтобы всё было позитивно. Мы все с ним согласны, мы видим, что он хочет сделать что-то очень интересное. Мы будем двигаться в том же направлении, что и тренер, он сказал, что мы должны держаться вместе», — цитирует Жиго Footmercato.

Ранее Гаттузо рассказал, как будет играть «Марсель» под его руководством.

Итальянский специалист на этой неделе возглавил провансальцев. Команда набрала 9 очков после 7 туров и идет на 8-м месте в турнирной таблице лиги 1.

Дженнаро Гаттузо
Самюэль Жиго
ФК Марсель
ФК Монако
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 7 4 2 1 18-10 14
2
 Брест 6 4 1 1 8-6 13
3
 ПСЖ 7 3 3 1 14-6 12
4
 Ницца 6 3 3 0 8-4 12
5
 Реймс 6 3 1 2 11-8 10
6
 Страсбур 7 3 1 3 7-9 10
7
 Гавр 6 2 3 1 10-7 9
8
 Марсель 7 2 3 2 9-11 9
9
 Ренн 6 1 5 0 10-6 8
10
 Нант 6 2 2 2 11-11 8
11
 Лилль 6 2 2 2 8-9 8
12
 Метц 6 2 2 2 7-10 8
13
 Ланс 7 2 1 4 7-12 7
14
 Монпелье 6 1 3 2 9-9 6
15
 Лорьян 6 1 3 2 10-12 6
16
 Тулуза 6 1 3 2 6-8 6
17
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
18
 Лион 6 0 2 4 3-11 2
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
29.09 22:00
Страсбур – Ланс
 0 : 1
30.09 18:00
Клермон Фут – ПСЖ
 0 : 0
30.09 22:00
Монако – Марсель
 3 : 2
1.10 14:00
Реймс – Лион
 - : -
1.10 16:00
Гавр – Лилль
 - : -
1.10 16:00
Ницца – Брест
 - : -
1.10 16:00
Тулуза – Метц
 - : -
1.10 18:05
Лорьян – Монпелье
 - : -
1.10 21:45
Ренн – Нант
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
Набиль Алиуи

Набиль Алиуи

Гавр

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 4 1 1
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 4 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
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