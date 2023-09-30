«Монако» без Головина обыграл «Марсель», Жиго забил первый гол в сезоне

«Монако» дома победил «Марсель» в матче 7-го тура чемпионата Франции — 3:2.

За хозяев забили Магнес Аклиуш, оформивший дубль (8-я минута и 52-я), и Фоларин Балогун (23-я). У гостей отличились Илиман Ндиай (1-я) и Самюэль Жиго (18-я), для которого это первый гол в текущем сезоне.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил игру из-за перебора желтых карточек.