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30 сентября, 23:56

«Монако» без Головина обыграл «Марсель», Жиго забил первый гол в сезоне

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Монако» обыграл «Марсель» — 3:2.
Фото AFP

«Монако» дома победил «Марсель» в матче 7-го тура чемпионата Франции — 3:2.

За хозяев забили Магнес Аклиуш, оформивший дубль (8-я минута и 52-я), и Фоларин Балогун (23-я). У гостей отличились Илиман Ндиай (1-я) и Самюэль Жиго (18-я), для которого это первый гол в текущем сезоне.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил игру из-за перебора желтых карточек.

Франция. Лига 1. 7-й тур
30 сент, 22:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
3:2
Марсель
Александр Головин
Самюэль Жиго
ФК Марсель
ФК Монако
1
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«Монако» — «Марсель»: прямая трансляция матча лиги 1 (видео)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 7 4 2 1 18-10 14
2
 Брест 6 4 1 1 8-6 13
3
 ПСЖ 7 3 3 1 14-6 12
4
 Ницца 6 3 3 0 8-4 12
5
 Реймс 6 3 1 2 11-8 10
6
 Страсбур 7 3 1 3 7-9 10
7
 Гавр 6 2 3 1 10-7 9
8
 Марсель 7 2 3 2 9-11 9
9
 Ренн 6 1 5 0 10-6 8
10
 Нант 6 2 2 2 11-11 8
11
 Лилль 6 2 2 2 8-9 8
12
 Метц 6 2 2 2 7-10 8
13
 Ланс 7 2 1 4 7-12 7
14
 Монпелье 6 1 3 2 9-9 6
15
 Лорьян 6 1 3 2 10-12 6
16
 Тулуза 6 1 3 2 6-8 6
17
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
18
 Лион 6 0 2 4 3-11 2
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
29.09 22:00
Страсбур – Ланс
 0 : 1
30.09 18:00
Клермон Фут – ПСЖ
 0 : 0
30.09 22:00
Монако – Марсель
 3 : 2
1.10 14:00
Реймс – Лион
 - : -
1.10 16:00
Гавр – Лилль
 - : -
1.10 16:00
Ницца – Брест
 - : -
1.10 16:00
Тулуза – Метц
 - : -
1.10 18:05
Лорьян – Монпелье
 - : -
1.10 21:45
Ренн – Нант
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
Набиль Алиуи

Набиль Алиуи

Гавр

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 4 1 1
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 4 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
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