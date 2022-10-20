Жиго дисквалифицирован на два матча за удаление за фол на Неймаре

Дисциплинарный комитет профессиональной футбольной лиги Франции вынес решения по действиям игроком и тренеров в 12-м туре лиги 1.

Защитник «Марселя» Самюэль Жиго дисквалифицирован на две игры. Бывший игрок «Спартака» был удален на 72-й минуте матча с «ПСЖ» после фола на нападающем парижан Неймаре.

Таким образом, Жиго не сыграет против «Ланса» (22 октября) и «Страсбура» (29 октября).