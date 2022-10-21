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Сегодня, 08:47

Гальтье оценил результативную игру Неймара

Виктория Кравченко
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье поделился мнением об игре нападающего Неймара в этом сезоне.

«Неймар показывает футбол высочайшего уровня. Он раньше всех начал подготовку к сезону, чтобы подойти в оптимальных кондициях. Он не травмируется, и это очень хорошая новость для нас. Если у него не будет проблем, он продолжит играть на таком же уровне», — цитирует Гальтье Mundo Deportivo.

В текущем сезоне бразилец в 11 матчах лиги 1 забил девять голов и сделал семь результативных передач.

Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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2
 Лорьян 11 8 2 1 21-14 26
3
 Ланс 11 7 3 1 18-8 24
4
 Марсель 11 7 2 2 20-8 23
5
 Монако 11 6 3 2 20-14 21
6
 Ренн 11 6 3 2 23-11 21
7
 Лилль 11 6 1 4 21-18 19
8
 Клермон Фут 11 5 2 4 15-16 17
9
 Тулуза 11 4 3 4 17-18 15
10
 Лион 11 4 2 5 19-15 14
11
 Ницца 11 3 3 5 10-14 12
12
 Монпелье 11 4 0 7 21-22 12
13
 Труа 11 3 3 5 19-22 12
14
 Нант 11 2 4 5 13-19 10
15
 Реймс 11 1 6 4 12-19 9
16
 Осер 11 2 3 6 11-23 9
17
 Страсбур 11 1 5 5 10-17 8
18
 Аяччо 11 2 2 7 8-16 8
19
 Анже 11 2 2 7 13-27 8
20
 Брест 11 1 3 7 11-25 6
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21.10 22:00
Аяччо – ПСЖ
 - : -
22.10 18:00
Монпелье – Лион
 - : -
22.10 22:00
Марсель – Ланс
 - : -
23.10 14:00
Анже – Ренн
 - : -
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Клермон Фут – Брест
 - : -
23.10 16:00
Реймс – Осер
 - : -
23.10 16:00
Тулуза – Страсбур
 - : -
23.10 16:00
Труа – Лорьян
 - : -
23.10 18:05
Ницца – Нант
 - : -
23.10 21:45
Лилль – Монако
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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

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П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
Самюэль Жиго

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 8 1 2
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