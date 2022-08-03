«Ницца» объявила о подписании Шмейхеля
«Ницца» объявила о подписании контракта с вратарем «Лестера» Каспером Шмейхелем, сообщает пресс-служба французского клуба.
В прошлом сезоне голкипер сыграл в 53 матчах во всех турнирах и пропустил 79 голов. Также он 10 раз сыграл на ноль.
35-летний датчанин выступал за «Лестер» с 2011 года и провел за «лис» 479 матчей.
Контракт Шмейхеля с английским клубом был рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 4 миллиона евро.
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|Монако
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|Ренн
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|Ницца
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6
|Страсбур
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9
|Нант
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12
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13
|Монпелье
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|0
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14
|Анже
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|0-0
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15
|Труа
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|0-0
|0
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16
|Лорьян
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|0-0
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17
|Клермон Фут
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|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
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|0-0
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
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Марсель – Реймс
|- : -
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