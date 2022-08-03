«Ницца» объявила о подписании Шмейхеля

«Ницца» объявила о подписании контракта с вратарем «Лестера» Каспером Шмейхелем, сообщает пресс-служба французского клуба.

В прошлом сезоне голкипер сыграл в 53 матчах во всех турнирах и пропустил 79 голов. Также он 10 раз сыграл на ноль.

35-летний датчанин выступал за «Лестер» с 2011 года и провел за «лис» 479 матчей.

Контракт Шмейхеля с английским клубом был рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 4 миллиона евро.