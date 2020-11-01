Защитник «ПСЖ» объяснил, что поставил лайк под постом Хабиба про Макрона из-за незнания русского языка

Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе объяснил, почему поставил лайк под постом российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Хабиб выложил в Instagram фотографию Макрона с отпечатком ботинка на лице и написал: «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни и в следующей. Аллах скор в расчете, и вы это увидите».

«Я занимаюсь спортом, а не политикой. И я не говорю по-русски. Я решительно осуждаю терроризм, все формы насилия и все отвратительные попытки манипулирования», — написал Кимпембе в Twitter.