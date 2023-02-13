Защитник «ПСЖ» Маркиньос назвал самое болезненное поражение в карьере

Защитник «ПСЖ» Маркиньос назвал матч, который стал самым болезненным в его карьере. Сложнее всего футболист воспринял поражение в финале Лиги чемпионов с «Баварией» в 2020 году.

«Футбол — это удовольствие от ощущения победы. Но существует и боль от поражений, таких, как от «Барселоны» или «Реала»...Мы пережили эти противоположные эмоции. 2020 год показал нам обе стороны медали. Мы были очень близки, но, когда вы терпите поражение, это худшее, что можно испытать в жизни. Если сравнивать, то поражение от «Баварии» для меня более болезненное, чем от «Реала» в 2022 году», — цитирует Маркиньоса Le Parisien.

Завтра, 13 февраля, «ПСЖ» сыграет с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало — в 23.00 мск.