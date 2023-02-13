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Сегодня, 16:20

В Госдуме отреагировали на заявления украинского футболиста Малиновского

Константин Белов
Корреспондент
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Руслан Малиновский.
Фото AFP

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал заявление украинского полузащитника «Марселя» Руслана Малиновского.

Во время матча 23-го тура чемпионата Франции «Марсель» — «Клермон» (2:0) американский комментатор Фил Шоэн назвал Малиновского россиянином и пошутил, что мяч после его неточного удара долетел до Москвы. Футболист потребовал от него публичных извинений.

«А если его назвали американцем или африканцем, он, наверное, просто посмеялся. Такое сейчас время, такое настроение у украинского народа к нам. Поэтому такая ненависть к Головину, которому украинский игрок пожал руку. Хотя Малиновский извинился только после того, как на него стали давить на Украине. Такое время, которое нужно пережить», — сказал Свищев «СЭ».

В начале января украинец приносил свои публичные извинения за то, что обнялся с российским полузащитником «Монако» Александром Головиным

Руслан Малиновский
ФК Марсель
Дмитрий Свищев
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 ПСЖ 23 17 3 3 55-20 54
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 Марсель 23 15 4 4 45-20 49
3
 Монако 23 14 5 4 51-30 47
4
 Ланс 23 13 7 3 35-18 46
5
 Лилль 23 12 5 6 40-27 41
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 Ренн 23 12 4 7 42-28 40
7
 Ницца 23 10 7 6 30-21 37
8
 Лорьян 23 10 6 7 35-35 36
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 Лион 23 10 5 8 35-25 35
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 Реймс 23 7 12 4 30-26 33
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 Тулуза 23 9 5 9 39-39 32
12
 Клермон Фут 23 8 6 9 24-31 30
13
 Нант 23 6 10 7 24-26 28
14
 Монпелье 23 7 2 14 34-45 23
15
 Брест 23 4 8 11 24-38 20
16
 Труа 23 4 7 12 33-52 19
17
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
18
 Страсбур 23 3 9 11 27-41 18
19
 Осер 23 3 6 14 19-47 15
20
 Анже 23 2 4 17 19-48 10
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Ницца – Реймс
 - : -
18.02 23:00
Страсбур – Анже
 - : -
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ПСЖ – Лилль
 - : -
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Брест – Монако
 - : -
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Лорьян – Аяччо
 - : -
19.02 17:00
Ренн – Клермон Фут
 - : -
19.02 17:00
Труа – Монпелье
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Тулуза – Марсель
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Реймс

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Виссам Бен-Йеддер

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Жонатан Давид

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Лилль

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П
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ПСЖ

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Неймар

Неймар

ПСЖ

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Жонатан Клаусс

Марсель

 8
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