Байи пока не договорился с «Марселем» об условиях личного контракта

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи пока не договорился с «Марселем» об условиях контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее «провансальцы» согласовали с «красными дьяволами» аренду игрока с правом выкупа за 10 миллионов евро.

28-летний ивуариец сразу вылетит на медосмотр, как только согласует с французским клубом условия контракта.

В прошлом сезоне Байи принял участие в 7 матчах «МЮ» и получил 1 желтую карточку.