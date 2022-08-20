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Сегодня, 19:56

Байи пока не договорился с «Марселем» об условиях личного контракта

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи пока не договорился с «Марселем» об условиях контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее «провансальцы» согласовали с «красными дьяволами» аренду игрока с правом выкупа за 10 миллионов евро.

28-летний ивуариец сразу вылетит на медосмотр, как только согласует с французским клубом условия контракта.

В прошлом сезоне Байи принял участие в 7 матчах «МЮ» и получил 1 желтую карточку.

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19%

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Обе забьют - да

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Эрик Байи
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Марсель
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«Монако» Головина вдесятером проиграл «Лансу» в чемпионате Франции
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2
 ПСЖ 2 2 0 0 10-2 6
3
 Лион 2 2 0 0 6-2 6
4
 Тулуза 2 1 1 0 4-1 4
5
 Лилль 2 1 1 0 5-2 4
6
 Монако 3 1 1 1 4-6 4
7
 Марсель 2 1 1 0 5-2 4
8
 Лорьян 1 1 0 0 1-0 3
9
 Клермон Фут 2 1 0 1 4-7 3
10
 Монпелье 2 1 0 1 5-7 3
11
 Нант 2 0 2 0 1-1 2
12
 Анже 2 0 2 0 2-2 2
13
 Ницца 2 0 2 0 2-2 2
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 Осер 2 0 1 1 3-6 1
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 Ренн 2 0 1 1 1-2 1
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 Страсбур 2 0 1 1 2-3 1
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18
 Аяччо 2 0 1 1 1-2 1
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20
 Реймс 2 0 0 2 3-8 0
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