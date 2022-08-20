Байи пока не договорился с «Марселем» об условиях личного контракта
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи пока не договорился с «Марселем» об условиях контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Ранее «провансальцы» согласовали с «красными дьяволами» аренду игрока с правом выкупа за 10 миллионов евро.
28-летний ивуариец сразу вылетит на медосмотр, как только согласует с французским клубом условия контракта.
В прошлом сезоне Байи принял участие в 7 матчах «МЮ» и получил 1 желтую карточку.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ланс
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
2
|ПСЖ
|2
|2
|0
|0
|10-2
|6
|
3
|Лион
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
4
|Тулуза
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Лилль
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
6
|Монако
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|
7
|Марсель
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
8
|Лорьян
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Клермон Фут
|2
|1
|0
|1
|4-7
|3
|
10
|Монпелье
|2
|1
|0
|1
|5-7
|3
|
11
|Нант
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Анже
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
13
|Ницца
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
14
|Осер
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
15
|Ренн
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
16
|Страсбур
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
17
|Брест
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
18
|Аяччо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
19
|Труа
|3
|0
|0
|3
|3-10
|0
|
20
|Реймс
|2
|0
|0
|2
|3-8
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.08
|22:00
|
Лион – Труа
|4 : 1
|20.08
|18:00
|
Монако – Ланс
|1 : 4
|20.08
|22:00
|
Марсель – Нант
|- : -
|21.08
|14:00
|
Страсбур – Реймс
|- : -
|21.08
|16:00
|
Анже – Брест
|- : -
|21.08
|16:00
|
Клермон Фут – Ницца
|- : -
|21.08
|16:00
|
Монпелье – Осер
|- : -
|21.08
|16:00
|
Тулуза – Лорьян
|- : -
|21.08
|18:05
|
Ренн – Аяччо
|- : -
|21.08
|21:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Тете
Лион
|3
|
|
Неймар
ПСЖ
|3
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|3
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|3
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|2
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Юссуф Фофана
Монако
|2
|1
|1
|
|
Антони Лопеш
Лион
|1
|1
|0
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|2
|1
|0
Новости