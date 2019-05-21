Закрыто дело о домогательствах экс-сотрудника Федерации футбола Франции в ночном клубе Москвы

Суд Парижа закрыл дело о домогательствах бывшего сотрудника Федерации футбола Франции, сообщает GFFN. Он обвинялся в приставаниях к стажерке. По версии истицы, начальник часто напивался на торжественных мероприятиях и приставал в ней. Он пытался ее поцеловать во время рождественской вечеринки в декабре 2017 года и в ночном клубе Москвы во время чемпионата мира-2018. Также он постоянно делал неуместные замечания о ее внешнем виде.

Девушка требовала компенсации в размере 60 тысяч евро.

Суд подверг сомнению историю обвинения. По словам адвоката федерации, единственным свидетелем приставаний в Москве выступил единственный человек, которого даже не было на месте происшествия, а об инциденте во время рождественской вечеринки рассказывали два свидетеля, у которых существенно разнились показания.

По мнению защиты, обвинение похоже на сведение счетов - девушка якобы решила отомстить после того, как ее начальник попросил надеть на работу "более приличное платье", когда она пришла в коротких шортах на важное совещание.

Адвокат признал, что его подзащитный мог использовать в отношении девушки обращения вроде "дорогуша", но отрицает любые возможные домогательства.