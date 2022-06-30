Корантен Толиссо вернется в «Лион»
Бывший полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо вернется в «Лион», сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, 27-летний француз уже согласовал условия контракта с клубом.
Толиссо — воспитанник «Лиона». Футболист ушел из команды в июле 2017 года и перешел в «Баварию».
В сезоне-2021/22 полузащитник забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи в 21 матче за мюнхенцев. Игрок покинул клуб на правах свободного агента в конце мая нынешнего года.
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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|Тулуза
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19
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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