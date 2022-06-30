Корантен Толиссо вернется в «Лион»

Бывший полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо вернется в «Лион», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 27-летний француз уже согласовал условия контракта с клубом.

Толиссо — воспитанник «Лиона». Футболист ушел из команды в июле 2017 года и перешел в «Баварию».

В сезоне-2021/22 полузащитник забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи в 21 матче за мюнхенцев. Игрок покинул клуб на правах свободного агента в конце мая нынешнего года.