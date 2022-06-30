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Сегодня, 09:26

Корантен Толиссо вернется в «Лион»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо вернется в «Лион», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 27-летний француз уже согласовал условия контракта с клубом.

Толиссо — воспитанник «Лиона». Футболист ушел из команды в июле 2017 года и перешел в «Баварию».

В сезоне-2021/22 полузащитник забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи в 21 матче за мюнхенцев. Игрок покинул клуб на правах свободного агента в конце мая нынешнего года.

Корантен Толиссо
Футбол
ФК Лион
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