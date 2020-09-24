«Я стар в 32 года?» Ди Мария возмущен непопаданием в сборную Аргентины

Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария возмущен тем, что не был вызван в сборную Аргентины на октябрьские матчи. 8 октября аргентинцы будут принимать Эквадор, а 13 октября сыграют на выезде с Боливией.

— Я не могу найти объяснения, у меня нет слов. Сборная Аргентины — самая важная команда для меня, — сказал Ди Мария в эфире радио Closs Continental. — Я надрываю задницу в «ПСЖ», чтобы у меня был шанс играть в сборной. Трудно понять, почему меня сейчас не вызывают. Если меня не вызывают, это потому, что не хотят мне звонить. Но я буду продолжать бороться за то, чтобы быть в сборной Аргентины.

Я стар в 32 года? Многие говорят, что я уже стар, но мне лишь 32 и я продолжаю бегать, как и раньше, в каждой игре я показываю, что не старый, и могу быть на уровне Неймара и Мбаппе.