«ПСЖ» не продвинулся в переговорах по контракту с Мбаппе
«ПСЖ» не оставляет попыток сохранить в команде нападающего Килиана Мбаппе. Однако парижский клуб никак не продвинулся в переговорах с августа, сообщает AS.
В конце лета парижане собирались сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком в команде, но на игрока не влияют никакие доводы.
Как сообщает источник, руководство «Реала» ждет 1 января, чтобы попытаться подписать 22-летнего нападающего.
В этом сезоне Мбаппе провел 17 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 12 результативных передач.
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