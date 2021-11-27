«ПСЖ» не продвинулся в переговорах по контракту с Мбаппе

«ПСЖ» не оставляет попыток сохранить в команде нападающего Килиана Мбаппе. Однако парижский клуб никак не продвинулся в переговорах с августа, сообщает AS.

В конце лета парижане собирались сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком в команде, но на игрока не влияют никакие доводы.

Как сообщает источник, руководство «Реала» ждет 1 января, чтобы попытаться подписать 22-летнего нападающего.

В этом сезоне Мбаппе провел 17 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 12 результативных передач.