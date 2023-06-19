Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико вышел из комы

Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико вышел из комы, сообщает Telecinco.

По данным источника, футболист был выведен из медикаментозной комы. В каком он сейчас состоянии — не сообщается.

Семья голкипера попросила больницу не давать никаких комментариев по поводу состояния здоровья Рико.

28 мая испанский футболист получил серьезную травму после падения с лошади. Его экстренно переправили в больницу на медицинском вертолете. Там 29-летнему Рико диагностировали кровоизлияние в мозг.

Футболист выступает в составе «ПСЖ» с 2020 года. В прошедшем сезоне он не сыграл ни одного матча в составе парижан.