Энрике не возражал против ухода звездных игроков «ПСЖ»

Испанский специалист Луис Энрике не возражал против ухода звездных игроков из «ПСЖ», сообщает PSG Community.

Ранее сообщалось, что испанец в скором времени возглавит парижскую команду.

По информации источника, Энрике был готов к тому, что команду могут покинуть некоторые звездные игроки. Также специалист понимал, что форвард Лионель Месси покинет клуб по окончании контракта.

Энрике намерен построить долгосрочный проект в «ПСЖ». Тренер заручился гарантией, что руководство усилит состав игроками, которые ему необходимы.

Последним местом работы Энрике была сборная Испании, которую он покинул в декабре прошлого года. До этого 52-летний специалист возглавлял «Барселону», «Сельту» и «Рому».