Во Франции сообщили, что «Монпелье» интересуется Кралом

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал, выступающий за английский «Вест Хэм» на правах аренды, может продолжить карьеру в чемпионате Франции. На игрока из Чехии претендует «Монпелье», сообщает FootMercato.

Крал перешел в «Спартак» летом 2019 года за сумму в 12 миллионов евро. С тех пор он провел за красно-белых 60 матчей, не отметившись результативными действиями. В августе 2021 года был отдан в аренду в английский «Вест Хэм» до лета 2022-го.

23-летний полузащитник сыграл лишь три матча за «Вест Хэм» в нынешнем сезоне во всех турнирах.