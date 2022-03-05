Французская футбольная лига приостановила показ матчей в России

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила о приостановке действия контракта на трансляции матчей чемпионата Франции в России.

«LFP приняла решение с этого дня приостановить действие контракта на трансляцию чемпионата Франции в России», — приводит ТАСС заявление организации со ссылкой на официальный сайт.

Контракт на показ чемпионата Франции в России был заключен 6 августа 2021 года. Соглашение рассчитано на три сезона.

Сейчас в чемпионате Франции лидирует «ПСЖ». В эти выходные состоится 27 из 38 туров сезона-2021/22.