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Сегодня, 01:57

Французская футбольная лига приостановила показ матчей в России

Евгений Козинов
Корреспондент

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила о приостановке действия контракта на трансляции матчей чемпионата Франции в России.

«LFP приняла решение с этого дня приостановить действие контракта на трансляцию чемпионата Франции в России», — приводит ТАСС заявление организации со ссылкой на официальный сайт.

Контракт на показ чемпионата Франции в России был заключен 6 августа 2021 года. Соглашение рассчитано на три сезона.

Сейчас в чемпионате Франции лидирует «ПСЖ». В эти выходные состоится 27 из 38 туров сезона-2021/22.

Источник: https://tass.ru/sport/13971707

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
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Лига 1: «Ницца» — «ПСЖ», «Марсель» — «Монако» и другие матчи 27-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 26 19 5 2 56-23 62
2
 Ницца 26 14 5 7 37-21 46
3
 Марсель 26 13 8 5 39-24 47
4
 Ренн 26 13 4 9 51-25 43
5
 Страсбур 26 12 7 7 48-31 43
6
 Лион 27 11 9 7 38-33 41
7
 Ланс 26 11 7 8 42-37 40
8
 Нант 26 11 6 9 34-29 39
9
 Лилль 26 10 9 7 33-35 39
10
 Монако 26 10 8 8 39-29 38
11
 Монпелье 26 11 4 11 41-38 37
12
 Брест 26 8 8 10 34-38 32
13
 Реймс 26 7 10 9 30-30 31
14
 Анже 26 7 8 11 31-38 29
15
 Клермон Фут 26 7 7 12 27-42 28
16
 Лорьян 27 5 9 13 22-43 24
17
 Труа 26 5 7 14 23-41 22
18
 Метц 26 4 10 12 25-45 22
19
 Сент-Этьен 26 5 7 14 27-50 22
20
 Бордо 26 4 10 12 38-63 22
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.03 23:00
Лорьян – Лион
 1 : 4
5.03 19:00
Ланс – Брест
 - : -
5.03 23:00
Ницца – ПСЖ
 - : -
6.03 15:00
Сент-Этьен – Метц
 - : -
6.03 17:00
Бордо – Труа
 - : -
6.03 17:00
Нант – Монпелье
 - : -
6.03 17:00
Реймс – Страсбур
 - : -
6.03 17:00
Ренн – Анже
 - : -
6.03 19:05
Лилль – Клермон Фут
 - : -
6.03 22:45
Марсель – Монако
 - : -
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 15
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 13
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 8
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 22 2 4
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 21 1 7
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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