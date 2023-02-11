Главный тренер «ПСЖ»: «Это трудный период и сложный отрезок в календаре»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье остался недоволен игрой команды в матче 23-го тура чемпионата Франции против «Монако» (1:3).

«Это трудный период и сложный отрезок в календаре, но результат все равно неудовлетворительный. Мы пропустили много голов, 14 мячей с момента рестарта. Нам нужно найти больше баланса. Этого недостаточно для такой команды, как «ПСЖ», но таково текущее состояние.

Сыграет ли Мбаппе против «Баварии»? У него мышечная травма. Пока вопрос остается открытым», — приводит слова тренера RMC Sport.

«ПСЖ» с 54 очками лидирует в турнирной таблице. «Монако», не проигрывающий в национальном первенстве на протяжении восьми встреч, набрал 47 очков и поднялся на вторую позицию.