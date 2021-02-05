Кейлор Навас признан лучшим футболистом десятилетия в КОНКАКАФ

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала костариканского вратаря «ПСЖ» Кейлора Навас лучшим футболистом десятилетия в КОНКАКАФ.

Следом за Навасом в рейтинге лучших с 2011 по 2020 годы расположился мексиканский нападающий Хавьер Эрнандес, выступавший за «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Байер». Третьим стал американский форвард Клинт Демпси, известный по выступлениям за «Фулхэм» и «Тоттенхэм».

34-летний Навас дважды признавался лучшим игроком года КОНКАКАФ и трижды вратарем года КОНКАКАФ. В 2014 году костариканец со своей сборной дошел до четвертьфинала чемпионата мира, после чего его купил «Реал». С мадридским клубом Навас трижды выиграл Лигу чемпионов, также став лучшим вратарем турнира в сезоне-2017/18.