«Марсель» объявил об отставке Андре Виллаш-Боаша
18:48
«Марсель» на официальном сайте объявил об отставке главного тренера Андре Виллаш-Боаша.
Сегодня, 2 февраля, специалист подал в отставку, заявив, что не согласен со спортивной политикой клуба. «Марселем» он руководил с лета 2019 года.
30 января сообщалось, что возглавить французский клуб может экс-главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр. «Марсель» занимает 9-е место в турнирной таблице, проиграв три последних матча в чемпионате Франции.
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