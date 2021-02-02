«Марсель» объявил об отставке Андре Виллаш-Боаша

«Марсель» на официальном сайте объявил об отставке главного тренера Андре Виллаш-Боаша.

Сегодня, 2 февраля, специалист подал в отставку, заявив, что не согласен со спортивной политикой клуба. «Марселем» он руководил с лета 2019 года.

30 января сообщалось, что возглавить французский клуб может экс-главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр. «Марсель» занимает 9-е место в турнирной таблице, проиграв три последних матча в чемпионате Франции.