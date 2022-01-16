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Сегодня, 21:35

Вейналдум получил растяжение голеностопа и выбыл на три недели

Анна Горшкова
Корреспондент

Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум получил травму и не сыграет за команду в ближайших матчах.

Как сообщается на официальном сайте французского клуба, у 31-летнего футболиста диагностировано растяжение левого голеностопа с частичным повреждением внутренней боковой связки. Ожидается, что хавбек пропустит три недели.

Вейналдум получил травму в матче 21-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (2:0).

Полузащитник в текущем сезоне сыграл за «ПСЖ» 18 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Источник: https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/communique-medical-covid-psg-paris-saint-germain-brest-wijnaldum

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Джорджиньо Вайналдум
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И В Н П +/- О
1
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2
 Ницца 21 12 4 5 34-18 40
3
 Марсель 19 10 6 3 27-15 36
4
 Ренн 21 10 4 7 40-19 34
5
 Монако 21 9 6 6 33-23 33
6
 Ланс 21 9 6 6 36-29 33
7
 Страсбур 20 9 5 6 39-25 32
8
 Монпелье 20 9 4 7 34-27 31
9
 Лион 20 7 8 5 28-27 29
10
 Нант 21 8 5 8 26-25 29
11
 Лилль 19 7 7 5 26-26 28
12
 Анже 20 6 8 6 26-27 26
13
 Брест 21 6 7 8 26-33 25
14
 Реймс 21 5 9 7 22-23 24
15
 Метц 21 4 7 10 24-41 19
16
 Клермон Фут 20 4 6 10 20-36 18
17
 Труа 20 4 5 11 18-29 17
18
 Лорьян 20 3 8 9 15-31 17
19
 Бордо 21 3 8 10 30-50 17
20
 Сент-Этьен 20 2 6 12 18-42 12
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Ренн – Бордо
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16.01 17:00
Лорьян – Анже
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Монако – Клермон Фут
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Реймс – Метц
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