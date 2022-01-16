Вейналдум получил растяжение голеностопа и выбыл на три недели

Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум получил травму и не сыграет за команду в ближайших матчах.

Как сообщается на официальном сайте французского клуба, у 31-летнего футболиста диагностировано растяжение левого голеностопа с частичным повреждением внутренней боковой связки. Ожидается, что хавбек пропустит три недели.

Вейналдум получил травму в матче 21-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (2:0).

Полузащитник в текущем сезоне сыграл за «ПСЖ» 18 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.