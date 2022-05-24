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Сегодня, 15:40

Ветеран ЦСКА считает, что Головину придется вернуться в Россию после ухода Петрова из «Монако»

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход Олега Петрова с поста генерального директора «Монако».

«Сможет ли остаться Головин в «Монако» после ухода Петрова с поста директора? Если он доволен там, то, наверное, останется. Если не продлит контракт, то приедет. Не продлевать контракт — это его решение будет. Возможно, он вообще останется в Европе. Предложений нет, что ли? Нужно подождать его решение, где ему больше нравится. Если у него есть возможности, то лучше остаться в Европе. Но сейчас такое отношение к российским футболистам, спортсменам. Так что придется, наверное, ему возвращаться. Пока так. Потому что никто не будет рисковать и держать у себя российского спортсмена в связи с обстоятельствами», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее «СЭ» стало известно, что Олег Петров покинул пост генерального директора футбольного клуба «Монако». При этом он остается вице-президентом клуба и сохранил членство в совете директоров.

Новым генеральным директором «Монако» стал Жан-Эммануэль де Витт, сообщает пресс-служба клуба.

25-летний Головин играет за «Монако» с 2018 года, провел за клуб 131 матч, забил 17 мячей и сделал 25 результативных передач.

Олег Петров. Петров покинул пост директора «Монако». Но остался вице-президентом
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
Олег Петров (ФК Монако)
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 ПСЖ 38 26 8 4 90-36 86
2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
5
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
10
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
12
 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
13
 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
14
 Анже 38 10 11 17 44-55 41
15
 Труа 38 9 11 18 37-53 38
16
 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
17
 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
18
 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
19
 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
20
 Метц 38 6 13 19 35-69 31
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6.08 22:00
Монако – Нант
 1 : 1
7.08 18:00
Лион – Брест
 1 : 1
7.08 22:00
Труа – ПСЖ
 1 : 2
8.08 14:00
Ренн – Ланс
 1 : 1
8.08 16:00
Бордо – Клермон Фут
 0 : 2
8.08 16:00
Ницца – Реймс
 0 : 0
8.08 16:00
Сент-Этьен – Лорьян
 1 : 1
8.08 16:00
Страсбур – Анже
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8.08 18:00
Метц – Лилль
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8.08 21:45
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

 29
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 25
Мусса Дембеле

Мусса Дембеле

Лион

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 17
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 12
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 12
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 34 2 5
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

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 32 2 7
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Жемерсон

Метц

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