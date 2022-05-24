Ветеран ЦСКА считает, что Головину придется вернуться в Россию после ухода Петрова из «Монако»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход Олега Петрова с поста генерального директора «Монако».

«Сможет ли остаться Головин в «Монако» после ухода Петрова с поста директора? Если он доволен там, то, наверное, останется. Если не продлит контракт, то приедет. Не продлевать контракт — это его решение будет. Возможно, он вообще останется в Европе. Предложений нет, что ли? Нужно подождать его решение, где ему больше нравится. Если у него есть возможности, то лучше остаться в Европе. Но сейчас такое отношение к российским футболистам, спортсменам. Так что придется, наверное, ему возвращаться. Пока так. Потому что никто не будет рисковать и держать у себя российского спортсмена в связи с обстоятельствами», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее «СЭ» стало известно, что Олег Петров покинул пост генерального директора футбольного клуба «Монако». При этом он остается вице-президентом клуба и сохранил членство в совете директоров.

Новым генеральным директором «Монако» стал Жан-Эммануэль де Витт, сообщает пресс-служба клуба.

25-летний Головин играет за «Монако» с 2018 года, провел за клуб 131 матч, забил 17 мячей и сделал 25 результативных передач.