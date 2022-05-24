Мбаппе: «Этим новым контрактом я даю себе возможность окончательно войти в историю «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе назвал еще одну причину, почему не стал покидать французский клуб.
«Я бы ушел звездным игроком, но не великим. А я хотел бы стать символом «ПСЖ». Этим новым контрактом я даю себе возможность окончательно войти в историю «ПСЖ», — цитирует Мбаппе RMC Sport.
В сезоне-2021/22 Мбаппе забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах.
Новый контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|38
|26
|8
|4
|90-36
|86
|
2
|Марсель
|38
|21
|8
|9
|63-38
|71
|
3
|Монако
|38
|20
|9
|9
|65-40
|69
|
4
|Ницца
|38
|20
|7
|11
|52-36
|66
|
5
|Ренн
|38
|20
|6
|12
|82-40
|66
|
6
|Страсбур
|38
|17
|12
|9
|60-43
|63
|
7
|Ланс
|38
|17
|11
|10
|62-48
|62
|
8
|Лион
|38
|17
|11
|10
|66-51
|61
|
9
|Лилль
|38
|14
|13
|11
|48-48
|55
|
10
|Нант
|38
|15
|10
|13
|55-48
|55
|
11
|Брест
|38
|13
|9
|16
|49-57
|48
|
12
|Реймс
|38
|11
|13
|14
|43-44
|46
|
13
|Монпелье
|38
|12
|7
|19
|49-61
|43
|
14
|Анже
|38
|10
|11
|17
|44-55
|41
|
15
|Труа
|38
|9
|11
|18
|37-53
|38
|
16
|Лорьян
|38
|8
|12
|18
|35-63
|36
|
17
|Клермон Фут
|38
|9
|9
|20
|38-69
|36
|
18
|Сент-Этьен
|38
|7
|11
|20
|42-77
|32
|
19
|Бордо
|38
|6
|13
|19
|52-91
|31
|
20
|Метц
|38
|6
|13
|19
|35-69
|31
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.08
|22:00
|
Монако – Нант
|1 : 1
|7.08
|18:00
|
Лион – Брест
|1 : 1
|7.08
|22:00
|
Труа – ПСЖ
|1 : 2
|8.08
|14:00
|
Ренн – Ланс
|1 : 1
|8.08
|16:00
|
Бордо – Клермон Фут
|0 : 2
|8.08
|16:00
|
Ницца – Реймс
|0 : 0
|8.08
|16:00
|
Сент-Этьен – Лорьян
|1 : 1
|8.08
|16:00
|
Страсбур – Анже
|0 : 2
|8.08
|18:00
|
Метц – Лилль
|3 : 3
|8.08
|21:45
|
Монпелье – Марсель
|2 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|29
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|25
|
|
Мусса Дембеле
Лион
|21
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|17
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|12
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|34
|2
|5
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|32
|2
|7
|
|
Жемерсон
Метц
|14
|2
|3
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