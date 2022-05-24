Мбаппе: «Этим новым контрактом я даю себе возможность окончательно войти в историю «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе назвал еще одну причину, почему не стал покидать французский клуб.

«Я бы ушел звездным игроком, но не великим. А я хотел бы стать символом «ПСЖ». Этим новым контрактом я даю себе возможность окончательно войти в историю «ПСЖ», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

В сезоне-2021/22 Мбаппе забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах.

Новый контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.