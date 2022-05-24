«ПСЖ» предлагает новый контракт Маркиньосу до 2027 года

«ПСЖ» предлагает контракт защитнику Маркиньосу. Французский клуб готов заключить новое соглашение с капитаном команды до 2027 года, сообщает UOL.

Нынешний контракт 27-летнего бразильца с парижанами действует до конца июня 2024 года.

В парижский клуб защитник перешел из итальянской «Ромы» в июле 2013 года за 32 миллиона евро.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста на данный момент в 75 миллионов евро.