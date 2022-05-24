«ПСЖ» предлагает новый контракт Маркиньосу до 2027 года
«ПСЖ» предлагает контракт защитнику Маркиньосу. Французский клуб готов заключить новое соглашение с капитаном команды до 2027 года, сообщает UOL.
Нынешний контракт 27-летнего бразильца с парижанами действует до конца июня 2024 года.
В парижский клуб защитник перешел из итальянской «Ромы» в июле 2013 года за 32 миллиона евро.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста на данный момент в 75 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|38
|26
|8
|4
|90-36
|86
|
2
|Марсель
|38
|21
|8
|9
|63-38
|71
|
3
|Монако
|38
|20
|9
|9
|65-40
|69
|
4
|Ницца
|38
|20
|7
|11
|52-36
|66
|
5
|Ренн
|38
|20
|6
|12
|82-40
|66
|
6
|Страсбур
|38
|17
|12
|9
|60-43
|63
|
7
|Ланс
|38
|17
|11
|10
|62-48
|62
|
8
|Лион
|38
|17
|11
|10
|66-51
|61
|
9
|Лилль
|38
|14
|13
|11
|48-48
|55
|
10
|Нант
|38
|15
|10
|13
|55-48
|55
|
11
|Брест
|38
|13
|9
|16
|49-57
|48
|
12
|Реймс
|38
|11
|13
|14
|43-44
|46
|
13
|Монпелье
|38
|12
|7
|19
|49-61
|43
|
14
|Анже
|38
|10
|11
|17
|44-55
|41
|
15
|Труа
|38
|9
|11
|18
|37-53
|38
|
16
|Лорьян
|38
|8
|12
|18
|35-63
|36
|
17
|Клермон Фут
|38
|9
|9
|20
|38-69
|36
|
18
|Сент-Этьен
|38
|7
|11
|20
|42-77
|32
|
19
|Бордо
|38
|6
|13
|19
|52-91
|31
|
20
|Метц
|38
|6
|13
|19
|35-69
|31
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.08
|22:00
|
Монако – Нант
|1 : 1
|7.08
|18:00
|
Лион – Брест
|1 : 1
|7.08
|22:00
|
Труа – ПСЖ
|1 : 2
|8.08
|14:00
|
Ренн – Ланс
|1 : 1
|8.08
|16:00
|
Бордо – Клермон Фут
|0 : 2
|8.08
|16:00
|
Ницца – Реймс
|0 : 0
|8.08
|16:00
|
Сент-Этьен – Лорьян
|1 : 1
|8.08
|16:00
|
Страсбур – Анже
|0 : 2
|8.08
|18:00
|
Метц – Лилль
|3 : 3
|8.08
|21:45
|
Монпелье – Марсель
|2 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|29
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|25
|
|
Мусса Дембеле
Лион
|21
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|17
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|12
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|34
|2
|5
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|32
|2
|7
|
|
Жемерсон
Метц
|14
|2
|3
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