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Сегодня, 15:19

«ПСЖ» предлагает новый контракт Маркиньосу до 2027 года

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» предлагает контракт защитнику Маркиньосу. Французский клуб готов заключить новое соглашение с капитаном команды до 2027 года, сообщает UOL.

Нынешний контракт 27-летнего бразильца с парижанами действует до конца июня 2024 года.

В парижский клуб защитник перешел из итальянской «Ромы» в июле 2013 года за 32 миллиона евро.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста на данный момент в 75 миллионов евро.

Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 26 8 4 90-36 86
2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
5
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
10
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
12
 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
13
 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
14
 Анже 38 10 11 17 44-55 41
15
 Труа 38 9 11 18 37-53 38
16
 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
17
 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
18
 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
19
 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
20
 Метц 38 6 13 19 35-69 31
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38 тур
6.08 22:00
Монако – Нант
 1 : 1
7.08 18:00
Лион – Брест
 1 : 1
7.08 22:00
Труа – ПСЖ
 1 : 2
8.08 14:00
Ренн – Ланс
 1 : 1
8.08 16:00
Бордо – Клермон Фут
 0 : 2
8.08 16:00
Ницца – Реймс
 0 : 0
8.08 16:00
Сент-Этьен – Лорьян
 1 : 1
8.08 16:00
Страсбур – Анже
 0 : 2
8.08 18:00
Метц – Лилль
 3 : 3
8.08 21:45
Монпелье – Марсель
 2 : 3
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Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 29
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 25
Мусса Дембеле

Мусса Дембеле

Лион

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 17
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 12
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 12
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 34 2 5
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 32 2 7
Жемерсон

Жемерсон

Метц

 14 2 3
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