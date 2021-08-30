Верратти: «ПСЖ» было важно хорошо стартовать, чтобы не гнаться за другими командами, как в прошлом сезоне»
03:55
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Франции против «Реймса» (2:0).
«Для нас было важно хорошо начать сезон, чтобы не гнаться за другими командами, как в прошлом сезоне. Мы сыграли хорошо и сможем добиться большего, если будем работать над автоматизмом. Это непростые матчи. Нам всегда нужно быть готовыми», — приводит слова Верратти официальный сайт клуба.
«ПСЖ» набрал 12 очков и занимает первое место. У «Реймса» три очка и 17-я позиция.
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