Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Верратти: «ПСЖ» было важно хорошо стартовать, чтобы не гнаться за другими командами, как в прошлом сезоне»

03:55
Теги:

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Франции против «Реймса» (2:0).

«Для нас было важно хорошо начать сезон, чтобы не гнаться за другими командами, как в прошлом сезоне. Мы сыграли хорошо и сможем добиться большего, если будем работать над автоматизмом. Это непростые матчи. Нам всегда нужно быть готовыми», — приводит слова Верратти официальный сайт клуба.

«ПСЖ» набрал 12 очков и занимает первое место. У «Реймса» три очка и 17-я позиция.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Россия — футбольная страна! У нас есть золотая команда пляжников!
Антон Шкарин: «Выиграть домашний чемпионат мира — это нечто особенное»
Медведев преграждает Джоковичу путь к «Большому шлему». Серб рвется к великому рекорду
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд