Мбаппе о победе над «Реймсом»: «Идеальная ночь»
04:13
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал победу в матче 4-го тура чемпионата Франции против «Реймса» (2:0).
«3 очка, 2 гола, идеальная ночь», — написал Мбаппе в Instagram.
Ранее «ПСЖ» отклонил два предложения «Реала» по трансферу Килиана Мбаппе. 18 августа спортивный директор французского клуба Леонардо заявил, что Мбаппе точно останется в команде. Он заверил в этом и потенциальных новичков команды во время переговоров.
«ПСЖ» набрал 12 очков и занимает первое место. У «Реймса» три очка и 17-я позиция.
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