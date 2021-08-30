Мбаппе о победе над «Реймсом»: «Идеальная ночь»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал победу в матче 4-го тура чемпионата Франции против «Реймса» (2:0).

«3 очка, 2 гола, идеальная ночь», — написал Мбаппе в Instagram.

Ранее «ПСЖ» отклонил два предложения «Реала» по трансферу Килиана Мбаппе. 18 августа спортивный директор французского клуба Леонардо заявил, что Мбаппе точно останется в команде. Он заверил в этом и потенциальных новичков команды во время переговоров.

«ПСЖ» набрал 12 очков и занимает первое место. У «Реймса» три очка и 17-я позиция.