Верратти до конца года подпишет новый контракт с «ПСЖ»

Полузащитник Марко Верратти подпишет новый контракт с «ПСЖ». Официально о сделке должно быть объявлено до конца 2022 года, сообщает Le Parisien.

Новое соглашение клуба с 30-летним итальянцем будет рассчитано до 2026 года. Его зарплата вырастет до 11 миллионов евро за сезон.

Верратти выступает за «ПСЖ» с июля 2012 года. Нынешний контракт игрока с клубом действует до конца июня 2024 года.

В сезоне-2022/23 он сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за французскую команду.