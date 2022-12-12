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12 декабря, 18:21

Верратти до конца года подпишет новый контракт с «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Марко Верратти подпишет новый контракт с «ПСЖ». Официально о сделке должно быть объявлено до конца 2022 года, сообщает Le Parisien.

Новое соглашение клуба с 30-летним итальянцем будет рассчитано до 2026 года. Его зарплата вырастет до 11 миллионов евро за сезон.

Верратти выступает за «ПСЖ» с июля 2012 года. Нынешний контракт игрока с клубом действует до конца июня 2024 года.

В сезоне-2022/23 он сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за французскую команду.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Марко Верратти
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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Аяччо – Анже
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28.12 00:00
Осер – Монако
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Брест – Лион
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28.12 00:00
Клермон Фут – Лилль
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28.12 00:00
Лорьян – Монпелье
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Марсель – Тулуза
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Ницца – Ланс
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Неймар

ПСЖ

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Терем Моффи

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ПСЖ

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 5
И К Ж
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