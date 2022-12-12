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Сегодня, 12:10

Агент Головина: «Интерес «Боруссии»? Мы контактируем с клубами из европейских чемпионатов»

Артем Бухаев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе дортмундской «Боруссии» к российскому футболисту. Ранее об этом сообщил Telegram-канал «АРЕНА @ незыгарь».

«Интерес «Боруссии» Дортмунд? Пока без комментариев. Наверное, скауты разных клубов приезжают на матчи «Монако», чтобы посмотреть Александра. Интерес есть всегда. Но скауты каких клубов приезжают, неизвестно. Обращались ли к нам клубы из Европы? Естественно, мы контактируем с клубами из европейских чемпионатов, но, из какой лиги, сказать не могу», — сказал Клюев «СЭ».

В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провел 14 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи. Также на его счету 6 матчей в Лиге Европы.

Портал Transfermarkt оценивает Головина в 22 миллиона евро. Его контракт с монегасками действует до конца июня 2024 года.

Александр Головин
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Монако
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 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
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 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
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 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
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 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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Аяччо – Анже
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Брест – Лион
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Килиан Мбаппе

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Неймар

Неймар

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Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

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П
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ПСЖ

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Неймар

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ПСЖ

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

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И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
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Осер

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