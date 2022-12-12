Агент Головина: «Интерес «Боруссии»? Мы контактируем с клубами из европейских чемпионатов»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе дортмундской «Боруссии» к российскому футболисту. Ранее об этом сообщил Telegram-канал «АРЕНА @ незыгарь».

«Интерес «Боруссии» Дортмунд? Пока без комментариев. Наверное, скауты разных клубов приезжают на матчи «Монако», чтобы посмотреть Александра. Интерес есть всегда. Но скауты каких клубов приезжают, неизвестно. Обращались ли к нам клубы из Европы? Естественно, мы контактируем с клубами из европейских чемпионатов, но, из какой лиги, сказать не могу», — сказал Клюев «СЭ».

В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провел 14 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи. Также на его счету 6 матчей в Лиге Европы.

Портал Transfermarkt оценивает Головина в 22 миллиона евро. Его контракт с монегасками действует до конца июня 2024 года.