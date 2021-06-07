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Вайналдум будет получать в «ПСЖ» 10 миллионов евро в год

11:20
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Полузащитник Джорджиньо Вайналдум близок к подписанию контракта с «ПСЖ», сообщает De Telegraaf. Он будет зарабатывать в парижском клубе 10 миллионов евро в год.

30-летний футболист уже принял решение и хочет как можно быстрее закрыть вопрос с переходом в «ПСЖ» — до начала Евро-2020.

Прежде Вайналдум договорился о контракте с «Барселоной». Но французский клуб предложил футболисту гораздо более выгодные финансовые условия. Он подпишет контракт с «ПСЖ» до 2024 года.

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