Вайналдум будет получать в «ПСЖ» 10 миллионов евро в год

Полузащитник Джорджиньо Вайналдум близок к подписанию контракта с «ПСЖ», сообщает De Telegraaf. Он будет зарабатывать в парижском клубе 10 миллионов евро в год.

30-летний футболист уже принял решение и хочет как можно быстрее закрыть вопрос с переходом в «ПСЖ» — до начала Евро-2020.

Прежде Вайналдум договорился о контракте с «Барселоной». Но французский клуб предложил футболисту гораздо более выгодные финансовые условия. Он подпишет контракт с «ПСЖ» до 2024 года.