Президент «ПСЖ» рассказал, что «Барселона» пыталась купить Неймара

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассказал, что «Барселона» пыталась купить форварда Неймара, пока он не продлил контракт с парижским клубом.

«Барселона» пыталась до самого конца, но мы отклонили все их предложения. У них есть экономические проблемы, но это не наше дело. С Неймаром было нетрудно договориться по новому контракту», — цитирует Аль-Хелаифи L`Equipe.

Недавно бразилец продлил с «ПСЖ» соглашение до лета 2025 года. В прошлом сезоне 29-летний футболист провел 17 матчей в чемпионате Франции и забил 9 голов.