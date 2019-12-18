Ванда Нара: «Если матч заканчивается плохо, Икарди даже не хочет меня видеть»

Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди, прокомментировала высказывание главного тренера «Интера» Антонио Конте. Он посоветовал игрокам во время сезона быстрый секс.

— Мауро очень профессионален и ничего не делает перед матчами, — цитирует Нару La Repubblica delle Donne. — Секс? Мы делаем это только после игры, если все идет хорошо. Если матч заканчивается плохо, он даже не хочет меня видеть.