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Ванда Нара: «Если матч заканчивается плохо, Икарди даже не хочет меня видеть»

20:22
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Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди, прокомментировала высказывание главного тренера «Интера» Антонио Конте. Он посоветовал игрокам во время сезона быстрый секс.

— Мауро очень профессионален и ничего не делает перед матчами, — цитирует Нару La Repubblica delle Donne. — Секс? Мы делаем это только после игры, если все идет хорошо. Если матч заканчивается плохо, он даже не хочет меня видеть.

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