В пяти матчах чемпионата Франции забито 5 голов. У гостей — ноль
Завершился очередной игровой день чемпионата Франции-2019/20. В одно время завершились пять игр 11-го тура. В них было забито в общей сложности пять мячей, из них гости не забили ни одного.
Чемпионат Франции
Лига 1
11-й тур
«Страсбур» — «Ницца» — 1:0 (1:0)
Гол: Томассон, 23.
«Страсбур»: Селс, Митрович, Джикю, Каси, Симакан, Томассон (Лала, 89), Льенар, Фофана, Беллегард (Сиссоко, 77), Мотиба (Зохи, 78), Айорк.
«Ницца»: Бенитес, Данте, Сарр, Коли, Пельмар (Бюрнер, 89), Аталь, Лусамба, Тюрам-Юльен (Срарфи, 68), Клод Морис, Маолида (Данилу, 59), Ганаго.
Предупреждения: Льенар, 36. Коли, 50. Аталь, 63.
Удаление: Коли, 56.
Судья: Лесаж.
26 октября. Страсбург. Стадион «ла Мено».
«Брест» — «Дижон» — 2:0 (0:0)
Голы: Лан, 49 (1:0). Байн, 52 (2:0).
«Брест»: Ларсоннье, Бааль, Кастеллетто, Байн, Фоссюрье, Лан, Курт (Шардонне, 77), Баттоккио (Диалло, 84), Белькебла, Грансир, Шарбоннье.
«Дижон»: Гомис, Экуэле Манга, Лотоа, Шафик (Бальмон, 84), Мендиль, Кулибали, Ндонг, Перейра (Шуйар, 56), Жулиу Тавареш, Мавидиди (Кадис, 46), Бальде.
Удаление: Байн, 70.
Судья: Пиньяр.
26 октября. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».
«Лион» — «Метц» — 2:0 (2:0)
Голы: Депай, 28 (1:0). Дембеле, 33 — с пенальти (2:0).
«Лион»: Антони Лопеш, Коне, Денайер, Дюбуа, Андерсен, Тузар, Рейне-Аделаида (Террье, 82), Тиагу Мендес, Ауар (Корне, 69), Депай (Жан Лукас, 90), Дембеле.
«Метц»: Укиджа, Сунзу, Сентонз, Каби, Траоре (Гакпа, 70), Н`Дорам, Майга (Ангбан, 78), Фофана, Амброз (Нгюетт, 59), Диалло, Булая.
Предупреждения: Фофана, 10. Каби, 31. Тузар, 38.
Судья: Амель.
26 октября. Лион. Стадион «Люмьер».
«Реймс» — «Ним» — 0:0
«Реймс»: Райкович, Фокет, Абдельхамид, Конан, Дисаси, Ромао, Шавалерен, Кафаро, Думбья (Кутеса, 77), Уден (Сук Хюн Джун, 81), Диа (Донис, 71).
«Ним»: Диас, Мартинес, Мигель, Бриансон, Паке, Филиппото (Буадес, 90+2), Сарр, Валлс, Рипар, Фомба, Денки (Дульевич, 67).
Предупреждения: Фомба, 39. Шавалерен, 45+1. Ромао, 59. Фокет, 87.
Судья: Тюрпен.
26 октября. Реймс. Стадион «Огюст Делон».
«Монпелье» — «Анже» — 0:0
«Монпелье»: Рульи, Илтон, Конгре, Мендеш, Суке, Ойонго, Ле Таллек, Саванье (Шотар, 70), Молле, Делор (Баду, 82), Лаборд.
«Анже»: Бютель, Траоре, Тома, Мансо, Аит Нури, Мангани, Фюльжини (Тиуб, 80), Сантамария, Перейра Лаж, Баокен (Алиуи, 68), Нинга (Капель, 71).
Предупреждения: Траоре, 49. Саванье, 59. Капель, 75. Перейра Лаж, 90+1. Молле, 90+4.
Судья: Мийо.
26 октября. Монпелье. Стадион «Моссон».