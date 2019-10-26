Завершился очередной игровой день чемпионата Франции-2019/20. В одно время завершились пять игр 11-го тура. В них было забито в общей сложности пять мячей, из них гости не забили ни одного.

Чемпионат Франции

Лига 1

11-й тур

«Страсбур» — «Ницца» — 1:0 (1:0)

Гол: Томассон, 23.

«Страсбур»: Селс, Митрович, Джикю, Каси, Симакан, Томассон (Лала, 89), Льенар, Фофана, Беллегард (Сиссоко, 77), Мотиба (Зохи, 78), Айорк.

«Ницца»: Бенитес, Данте, Сарр, Коли, Пельмар (Бюрнер, 89), Аталь, Лусамба, Тюрам-Юльен (Срарфи, 68), Клод Морис, Маолида (Данилу, 59), Ганаго.

Предупреждения: Льенар, 36. Коли, 50. Аталь, 63.

Удаление: Коли, 56.

Судья: Лесаж.

26 октября. Страсбург. Стадион «ла Мено».

«Брест» — «Дижон» — 2:0 (0:0)

Голы: Лан, 49 (1:0). Байн, 52 (2:0).

«Брест»: Ларсоннье, Бааль, Кастеллетто, Байн, Фоссюрье, Лан, Курт (Шардонне, 77), Баттоккио (Диалло, 84), Белькебла, Грансир, Шарбоннье.

«Дижон»: Гомис, Экуэле Манга, Лотоа, Шафик (Бальмон, 84), Мендиль, Кулибали, Ндонг, Перейра (Шуйар, 56), Жулиу Тавареш, Мавидиди (Кадис, 46), Бальде.

Удаление: Байн, 70.

Судья: Пиньяр.

26 октября. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».

«Лион» — «Метц» — 2:0 (2:0)

Голы: Депай, 28 (1:0). Дембеле, 33 — с пенальти (2:0).

«Лион»: Антони Лопеш, Коне, Денайер, Дюбуа, Андерсен, Тузар, Рейне-Аделаида (Террье, 82), Тиагу Мендес, Ауар (Корне, 69), Депай (Жан Лукас, 90), Дембеле.

«Метц»: Укиджа, Сунзу, Сентонз, Каби, Траоре (Гакпа, 70), Н`Дорам, Майга (Ангбан, 78), Фофана, Амброз (Нгюетт, 59), Диалло, Булая.

Предупреждения: Фофана, 10. Каби, 31. Тузар, 38.

Судья: Амель.

26 октября. Лион. Стадион «Люмьер».

«Реймс» — «Ним» — 0:0

«Реймс»: Райкович, Фокет, Абдельхамид, Конан, Дисаси, Ромао, Шавалерен, Кафаро, Думбья (Кутеса, 77), Уден (Сук Хюн Джун, 81), Диа (Донис, 71).

«Ним»: Диас, Мартинес, Мигель, Бриансон, Паке, Филиппото (Буадес, 90+2), Сарр, Валлс, Рипар, Фомба, Денки (Дульевич, 67).

Предупреждения: Фомба, 39. Шавалерен, 45+1. Ромао, 59. Фокет, 87.

Судья: Тюрпен.

26 октября. Реймс. Стадион «Огюст Делон».

«Монпелье» — «Анже» — 0:0

«Монпелье»: Рульи, Илтон, Конгре, Мендеш, Суке, Ойонго, Ле Таллек, Саванье (Шотар, 70), Молле, Делор (Баду, 82), Лаборд.

«Анже»: Бютель, Траоре, Тома, Мансо, Аит Нури, Мангани, Фюльжини (Тиуб, 80), Сантамария, Перейра Лаж, Баокен (Алиуи, 68), Нинга (Капель, 71).

Предупреждения: Траоре, 49. Саванье, 59. Капель, 75. Перейра Лаж, 90+1. Молле, 90+4.

Судья: Мийо.

26 октября. Монпелье. Стадион «Моссон».