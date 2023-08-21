«ПСЖ» сделает новое предложение по трансферу Коло Муани

«ПСЖ» снова попытается купить нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло Муани, сообщает L'Equipe.

По данным источника, парижане планируют осуществить трансфер на этой неделе. «ПСЖ» предложил клубу за Муани 7 миллионов евро, «Айнтрахт» отказал. Новые условия французский клуб пришлет сегодня, 21 августа.

24-летний игрок в нынешнем сезоне сыграл за «Айнтрахт» в 2 матчах, отметившись в них 2 забитыми мячами.

Контракт нападающего с немецким клубом рассчитан до июня 2027 года.