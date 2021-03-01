В «ПСЖ» сообщили, что Неймар все еще занимается по индивидуальной программе

Пресс-служба «ПСЖ» сообщила в Twitter, что форвард Неймар продолжает заниматься отдельно от команды.

«Да, да, да. Неймар продолжает индивидуальную работу», — говорится в сообщении.

10 февраля нападающий получил травму в матче лиги 1 против «Кана» (1:0).

29-летний бразилец в текущем сезоне провел 18 матчей за «ПСЖ» и забил 13 мячей при шести голевых передачах.