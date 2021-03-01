Милик — о Сампаоли в «Марселе»: «Надеюсь, он хороший человек и грамотный тренер»
12:07
Форвард «Марселя» Аркадиуш Милик высказался о том, что команду может возглавить Хорхе Самаоли.
23 февраля аргентинский специалист покинул пост главного тренера «Атлетико Минейро». Сообщалось, что Сампаоли в скором времени возглавит «Марсель»
«Признаться честно, почти ничего не знаю о Сампаоли. Слышал о нем разные истории, но пока рано говорить. Надеюсь, он хороший человек и тренер, который приведет команду к победам», — цитирует Милика Mundo Deportivo.
«Марсель» занимает 7-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 39 очков в 26 турах.
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