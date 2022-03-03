В «ПСЖ» прокомментировали возможное продление контракта Мбаппе

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо оценил вероятность продления контракта нападающего Килиана Мбаппе. В конце сезона у игрока истекает срок соглашения с парижанами.

«Не могу сказать точно, но у нас есть шанс продления контракта Мбаппе. Мы будем стараться, сделаем все, чтобы его удержать. Не думаю, что клуб будет судить по результату против «Реала», — цитирует Леонардо AS.

Сообщалось, что рассматривается вариант, при котором 23-летний Мбаппе подпишет новый контракт с «ПСЖ» в июле этого года. Технически это станет не продлением соглашения, а подписанием нового договора, так как действующий контракт футболиста истекает 30 июня.