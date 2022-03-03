Леонардо — о переходе Рамоса: «Я не боюсь признавать свои ошибки»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о том, оправдал ли себя трансфер защитника Серхио Рамоса в парижский клуб.

«Мы подписали его, он был физически здоров. На данный момент он провел пять игр. К сожалению, все произошло не так, как мы думали. Это трудно для него, для всех. Когда мы скажем, что он больше не может играть, это будет ясно для всех. Мы подождем, прежде чем делать выводы, сезон еще не закончен. Но я не боюсь признавать свои ошибки, когда я их совершаю», — цитирует Леонардо AS.

Рамос перешел в «ПСЖ» летом 2021 года. в лиге 1 он провел всего 4 матча, сделав 1 ассист. Сообщалось, что из-за травмы он пропустит ответный матч «ПСЖ» с «Реалом» в Лиге чемпионов