Леонардо: «Мы никогда не связывались ни с Зиданом, ни с кем-либо еще»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо поделился мнением о возможном назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера клуба.

«У Почеттино остался один год по контракту. Честно говоря, мы никогда не думали о смене тренера. Мы никогда не связывались ни с Зиданом, ни с кем-либо еще. До прихода сюда Почеттино входил в пятерку лучших тренеров и до сих пор входит.

Счастлив ли Почеттино в Париже? Да. Я думаю, что у него могли быть моменты сомнения, но он никогда не просил об уходе. У меня нет проблем с Почеттино. Мы очень откровенно говорим обо всем этом», — цитирует Леонардо AS.

«ПСЖ» с хорошим отрывом лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, клуб набрал 62 очка в 26 матчах лиги 1.

Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года, сменив на посту Томаса Тухеля. Контракт специалиста рассчитан до лета 2023 года.