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Сегодня, 16:45

В «ПСЖ» объяснили, что повлияло на решение сменить главного тренера

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Стала известна причина, по которой «ПСЖ» и Маурисио Почеттино решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Ранее сообщалось, что парижский клуб может возглавить Зинедин Зидан.

По информации DailyMail, на решение руководства «ПСЖ» и аргентинского тренера Маурисио Почеттино повлияло поражение парижского клуба в 1/8 финала Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» по сумме двух встреч (1:0, 1:3).

Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года. Тренер выиграл с парижанами чемпионат, кубок и суперкубок Франции. Напомним, что летом он продлил контракт с клубом до 2023 года.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10908793/PSG-reach-agreement-Pochettino-sees-former-Tottenham-coach-leave-French-champions.html
Зинедин Зидан
Маурисио Почеттино
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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Источник: Зидан пока не соглашался возглавить «ПСЖ»

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3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
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 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
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 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
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 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
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 Брест 38 13 9 16 49-57 48
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 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
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 Анже 38 10 11 17 44-55 41
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 Труа 38 9 11 18 37-53 38
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 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
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 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
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 Метц 38 6 13 19 35-69 31
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 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
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21.05 22:00
Анже – Монпелье
 2 : 0
21.05 22:00
Брест – Бордо
 2 : 4
21.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 1 : 2
21.05 22:00
Ланс – Монако
 2 : 2
21.05 22:00
Лилль – Ренн
 2 : 2
21.05 22:00
Лорьян – Труа
 1 : 1
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
 4 : 0
21.05 22:00
Нант – Сент-Этьен
 1 : 1
21.05 22:00
ПСЖ – Метц
 5 : 0
21.05 22:00
Реймс – Ницца
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Кильян Мбаппе

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Виссам Бен-Йеддер

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Мусса Дембеле

Мусса Дембеле

Лион

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П
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

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ПСЖ

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Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

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И К Ж
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Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 34 2 5
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Клермон Фут

 32 2 7
Жемерсон

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