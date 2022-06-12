В «ПСЖ» объяснили, что повлияло на решение сменить главного тренера

Стала известна причина, по которой «ПСЖ» и Маурисио Почеттино решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Ранее сообщалось, что парижский клуб может возглавить Зинедин Зидан.

По информации DailyMail, на решение руководства «ПСЖ» и аргентинского тренера Маурисио Почеттино повлияло поражение парижского клуба в 1/8 финала Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» по сумме двух встреч (1:0, 1:3).

Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года. Тренер выиграл с парижанами чемпионат, кубок и суперкубок Франции. Напомним, что летом он продлил контракт с клубом до 2023 года.