Источник: Зидан пока не соглашался возглавить «ПСЖ»

«ПСЖ» не оставляет попыток назначить Зинедина Зидана на должность главного тренера. Пока 49-летний специалист не дал своего согласия, пишет журналист Ромен Молина.

Однако катарские владельцы клуба не собираются отказываться от этой идеи и считают сотрудничество с Зиданом приоритетной задачей.

Ранее появилась информация, что парижане готовы сделать Зидана самым высокооплачиваемым тренером в мире. Ему также разрешать совмещать работу в клубе и сборной Франции.

«ПСЖ» уже достиг соглашения с главным тренером Маурисио Почеттино о расторжении контракта.

Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года. Тренер выиграл с парижанами чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.