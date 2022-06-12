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Сегодня, 16:30

Источник: Зидан пока не соглашался возглавить «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«ПСЖ» не оставляет попыток назначить Зинедина Зидана на должность главного тренера. Пока 49-летний специалист не дал своего согласия, пишет журналист Ромен Молина.

Однако катарские владельцы клуба не собираются отказываться от этой идеи и считают сотрудничество с Зиданом приоритетной задачей.

Ранее появилась информация, что парижане готовы сделать Зидана самым высокооплачиваемым тренером в мире. Ему также разрешать совмещать работу в клубе и сборной Франции.

«ПСЖ» уже достиг соглашения с главным тренером Маурисио Почеттино о расторжении контракта.

Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года. Тренер выиграл с парижанами чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Зинедин Зидан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«ПСЖ» и Почеттино достигли соглашения о расторжении контракта
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 26 8 4 90-36 86
2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
10
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
12
 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
13
 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
14
 Анже 38 10 11 17 44-55 41
15
 Труа 38 9 11 18 37-53 38
16
 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
17
 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
18
 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
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 Метц 38 6 13 19 35-69 31
20
 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
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Анже – Монпелье
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21.05 22:00
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Лилль – Ренн
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Лорьян – Труа
 1 : 1
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Марсель – Страсбур
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21.05 22:00
Нант – Сент-Этьен
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ПСЖ – Метц
 5 : 0
21.05 22:00
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

 29
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Виссам Бен-Йеддер

Монако

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Мусса Дембеле

Лион

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П
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

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ПСЖ

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Бенжамен Буриго

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Ренн

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Бонфим Коста Сантос Данте

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