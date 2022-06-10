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Сегодня, 12:42

Зидан сменит Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан возглавит «ПСЖ», сообщает Onze Mondial со ссылкой на слова журналиста Даниэля Риоло в программе L'After Foot на радио RMC.

По информации источника, 49-летний француз станет главным тренером парижского клуба после увольнения Маурисио Почеттино, о котором официально объявят в ближайшее время.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год, а также с 2019-го по 2021-й. Под руководством тренера мадридский клуб выиграл 11 трофеев, в том числе три раза подряд Лигу чемпионов.

В прошедшем сезоне «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, набрав 86 очков в 38 матчах.

Источник: https://www.onzemondial.com/transferts/psg-daniel-riolo-annonce-que-zidane-va-signer-au-psg-782070
Зинедин Зидан
Маурисио Почеттино
Футбол
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 Монако 38 20 9 9 65-40 69
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 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
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 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
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 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
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 Лион 38 17 11 10 66-51 61
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 Нант 38 15 10 13 55-48 55
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 Анже 38 10 11 17 44-55 41
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 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
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 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
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 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
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Лорьян – Труа
 1 : 1
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Марсель – Страсбур
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21.05 22:00
Нант – Сент-Этьен
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