Зидан сменит Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан возглавит «ПСЖ», сообщает Onze Mondial со ссылкой на слова журналиста Даниэля Риоло в программе L'After Foot на радио RMC.

По информации источника, 49-летний француз станет главным тренером парижского клуба после увольнения Маурисио Почеттино, о котором официально объявят в ближайшее время.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год, а также с 2019-го по 2021-й. Под руководством тренера мадридский клуб выиграл 11 трофеев, в том числе три раза подряд Лигу чемпионов.

В прошедшем сезоне «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, набрав 86 очков в 38 матчах.