Агент Головина: «Возможно ли, что Саша покинет Францию? 17 июня он будет в «Монако»

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина в беседе с «СЭ» рассказал о будущем игрока.

«У Головина все в порядке. 17 числа у него заканчивается отпуск, и он вместе с «Монако» начинает подготовительный сбор к новому сезону. Возможно ли, что Саша покинет французский чемпионат? 17-го июня он будет в Монако», — сказал Клюев «СЭ».

В минувшем сезоне Головин провел за монегасков 39 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.