В «ПСЖ» надеются, что Рамос сможет дебютировать за команду в ноябре

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос продолжает восстанавливаться от травмы икроножной мышцы, сообщает Le Parisien.

По информации источника, в клубе рассчитывают, что 35-летний испанец сможет дебютировать за команду в ноябре. В данный момент футболист тренируется по индивидуальной программе.

Рамос перешел в «ПСЖ» летом 2021 года на правах свободного агента. Ранее игрок выступал за «Реал». С момента перехода в парижский клуб защитник ни разу не появлялся на поле в официальных матчах.