В «ПСЖ» надеются, что Рамос сможет дебютировать за команду в ноябре
08:37
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос продолжает восстанавливаться от травмы икроножной мышцы, сообщает Le Parisien.
По информации источника, в клубе рассчитывают, что 35-летний испанец сможет дебютировать за команду в ноябре. В данный момент футболист тренируется по индивидуальной программе.
Рамос перешел в «ПСЖ» летом 2021 года на правах свободного агента. Ранее игрок выступал за «Реал». С момента перехода в парижский клуб защитник ни разу не появлялся на поле в официальных матчах.
Дополнительная информация:
https://www.leparisien.fr/sports/football/psg/psg-mauro-icardi-de-retour-a-lentrainement-21-10-2021-UCIODMONPJAWBHFKWA5JKPYHOA.php
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