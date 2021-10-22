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В «ПСЖ» надеются, что Рамос сможет дебютировать за команду в ноябре

08:37
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос продолжает восстанавливаться от травмы икроножной мышцы, сообщает Le Parisien.

По информации источника, в клубе рассчитывают, что 35-летний испанец сможет дебютировать за команду в ноябре. В данный момент футболист тренируется по индивидуальной программе.

Рамос перешел в «ПСЖ» летом 2021 года на правах свободного агента. Ранее игрок выступал за «Реал». С момента перехода в парижский клуб защитник ни разу не появлялся на поле в официальных матчах.

Дополнительная информация:

https://www.leparisien.fr/sports/football/psg/psg-mauro-icardi-de-retour-a-lentrainement-21-10-2021-UCIODMONPJAWBHFKWA5JKPYHOA.php

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Иван Торопцев все материалы автора

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