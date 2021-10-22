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Полузащитник «Ланса» Фофана признан лучшим игроком лиги 1 в сентябре

03:52
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Полузащитник «Ланса» Секо Фофана признан лучшим игроком сентября в чемпионате Франции. 26-летний ивуариец набрал 42 процента голосов. В прошлом месяце Фофана сыграл в 4 матчах лиги 1.

Второе место в голосовании занял нападающий «Ниццы» Амин Гуири, за которого проголосовали 30 процентов, а замкнул тройку полузащитник «Лиона» Лукас Пакета — 28 процентов.

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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