Полузащитник «Ланса» Фофана признан лучшим игроком лиги 1 в сентябре

Полузащитник «Ланса» Секо Фофана признан лучшим игроком сентября в чемпионате Франции. 26-летний ивуариец набрал 42 процента голосов. В прошлом месяце Фофана сыграл в 4 матчах лиги 1.

Второе место в голосовании занял нападающий «Ниццы» Амин Гуири, за которого проголосовали 30 процентов, а замкнул тройку полузащитник «Лиона» Лукас Пакета — 28 процентов.