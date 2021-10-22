Станислав Черчесов: «Возможно, в будущем «Ювентус» возобновит интерес к Головину»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об интересе «Ювентуса» к полузащитнику «Монако» Александру Головину.

«Всем понравился Головин образца 2018 года. Интерес «Ювентуса» к нему был неслучаен. Трудно сказать, чего бы он добился в Италии, я привык говорить о конкретике. Конечно, туринцы действовали правильно, проявляя интерес к Александру. Кто знает, возможно, в будущем «Ювентус» возобновит интерес к Головину», — приводит слова Черчесова TuttoJuve.

Также тренер ответил на вопрос о том, кто из российских футболистов мог бы закрепиться в чемпионате Италии.

«Серия А — очень жесткая и конкурентоспособная лига. Она исторически сложна для российских футболистов. Это также видно на примере Алексея Миранчука. Я вижу, что Италия снова становится сильнее на европейском уровне. Победа итальянцев на чемпионате Европы не случайность. Я очень уважаю итальянский футбол и итальянских тренеров», — сказал он.

В нынешнем сезоне 25-летний Головин провел 13 матчей за «Монако», забил три гола и сделал 3 результативные передачи.