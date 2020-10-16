В «Монпелье» выявили 12 случаев коронавируса

В «Монпелье» выявлено 12 случаев коронавируса, сообщает пресс-служба клуба.

На официальном сайте отмечается, что среди зараженных — 8 футболистов и 4 сотрудника клуба. Все заболевшие находятся на самоизоляции.

Ближайший матч «Монпелье» должен провести на выезде против «Монако», встреча запланирована на воскресенье, 18 октября. Начало — в 16.00 (мск).