В «Монпелье» выявили 12 случаев коронавируса
13:26
В «Монпелье» выявлено 12 случаев коронавируса, сообщает пресс-служба клуба.
На официальном сайте отмечается, что среди зараженных — 8 футболистов и 4 сотрудника клуба. Все заболевшие находятся на самоизоляции.
Communiqu? officiel ??https://t.co/Ve7gFTi7ax pic.twitter.com/5fF5NGAKTd— MHSC (@MontpellierHSC) October 16, 2020
Ближайший матч «Монпелье» должен провести на выезде против «Монако», встреча запланирована на воскресенье, 18 октября. Начало — в 16.00 (мск).
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