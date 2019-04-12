"В это время я лежал с гипсом на кровати". Головин - об истории с ночным клубом в Монако

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин заявил, что физически не мог находиться в ночном клубе в августе 2018 года. Тогда в Сети появилось видео из ночного клуба Twiga, на котором был запечатлен человек, похожий на Головина.

- Ночной клуб в Монако? Просыпаюсь и вижу сообщения, что я якобы был в клубе ночью. Там еще было видео, - сказал Головин, отвечая на вопросы женской сборной России. - Я в это время лежал с гипсом на кровати. Поход в ночной клуб был физически невозможен. Начали разбираться, сделали лучше качество у видео и поняли, что это не я. Вот и вся история.

В текущем сезоне Головин провел 31 матч во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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